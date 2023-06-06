بهدف نظيف.. بيراميدز يفوز على فاركو ويتصدر الدوري مؤقتا

فاز بيراميدز على نظيره فاركو بهدف في المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب في الجولة الـ31 من منافسات الدوري العام.

وسجل بيراميدز هدفا بأقدام مصطفى فتحي بعدما راوغ شيكا حارس فاركو ثم سدد كرة بطريقة رائعة لتسكن الشباك.

وأهدر رزقي حمرون، ركلة جزاء ليحرم فريق فاركو من التقدم في الدقيقة 38.

وبهذا الفوز يتصدر بيراميدز جدول الدوري المصري برصيد 64 نقطة ويتصدر الدوري مؤقتا، وتجمد فاركو في المركز الـ 6 برصيد 41 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر