ندعو القطاع الخاص للاستثمار|غادة شلبي: مصر تستحق أكثر من 30 مليون سائح سنويا

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن شهر ابريل الماضي حقق أعلى معدل في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقالت غادة شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "نستهدف أن نصل لـ 15 مليون سائح نهاية العام الحالي ولدينا غرف سياحية فندقية مناسبة لاستقبال هذا العدد".

وأضافت غادة شلبي: "مصر تستحق أن يتواجد بها أكثر من 30 مليون سائح في السنة ونمتلك كافة المقومات".

وتابعت غادة شلبي: "نحتاج إلى زيادة أماكن الاستضافة اللائقة للسائحين في كافة الأماكن السياحية".

وأكملت غادة شلبي:" ندعو القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في القطاع لأن صناعة السياحة رائدة والدولة تضعها كخطة استراتيجية للنمو ".