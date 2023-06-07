حقبة جديدة بالشرق الأوسط.. إنهاء القطيعة السنية الشيعية يغير العالم والمؤشرات تكشفها فتح سفارة طهران بالسعودية

"حقبة جديدة بالشرق الأوسط" .. هكذا تم الاتفاق على هذا المصطلح السياسى لوصف ما تشهده المنطقة من تغييرات استراتيجية، قد تغير مستقبل العالم، وليس مستقبل الشرق الأوسط فقط، وهو المصطلح الذي استخدمه وزير الخارجية الإيراني، عند تعليقه على ما تشهده العلاقات بين إيران والسعودية من تطور، وكان آخرها فتح سفارة طهران في الرياض، لتكون بداية إنهاء القطيعة السنة الإيرانية التي بدأن في سبعينات القرن الماضي.

ومن يتابع وسائل الإعلام الغربية، يجد انعكاسات كبرى لتلك الخطوات، وكان العنوان الأبرز لتلك الأحداث، هو أن المملكة العربية السعودية تقترب أكثر من خصوم أمريكا، وليس من وليد الصدفة أن يتزامن فتح السفارة مع زيارة مسئول أمريكي رفيع المستوى إلى السعودية، وهي الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة أيضا من إعلان التحالف البحري بين إيران ودول الخليج، وهنا نرسم خريطة مبسطة لما يحدث على الخريطة السياسية للشرق الأوسط بثوبه الجديد.

السفارة في الرياض بعلم إيراني

بعد قطيعة استمرت 7 سنوات، وتحديدا منذ1 غلق السفارة الإيرانية بالسعودية في عام 2016، عاد اليوم العلم الإيراني ليرفرف من جديد، فوق مبنى سفارة طهران بالعاصمة السعودية طهران، وذلك بعد 3 أشهر من توقيع اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

ولتنفيذ تلك المهمة، أوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار، كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

وكانت إيران أعلنت الإثنين على لسان المتحدث باسم خارجيتها إنه سيعاد يومي الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارتها في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، وتستأنف البعثة عملها في مقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض، قرب السفارة السورية التي من المقرر إعادة فتحها قريبا مع إعلان الرياض ودمشق الشهر الماضي عودة بعثاتهما الدبلوماسية للعمل.

مونت كارلو.. السعودية تقترب من خصوم الولايات المتحدة

وفي تعليقها على خبر فتح السفارة، ربطت صحيفة مونت كارلو الفرنسية، بين حبر فتج السفارة، وتزامن إعادة الافتتاح مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة والتي تهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع الدولة الغنية بالنفط، وعلقت الصحيفة الغربية، أنه في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لإحتواء علاقاتها مع السعودية بعد الشروخ التي لحقت بها خلال العقد الماضي، في ذات الوقت تقوم السعودية بالتقرّب أكثر من خصوم الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عودة البعثة الدبلوماسية الإيرانية، جاءت بعد قطع المملكة للعلاقات مع إيران عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، وبعد سنوات من الخلاف، وقعت الدولتان اتفاقية مصالحة، وصفته الصحيفة بالـ"مفاجئ" في الصين في 10 مارس، وذكرت أنه في أعقاب ذلك أعادت السعودية العلاقات مع سوريا حليفة طهران، وصعّدت من مساعيها للسلام في اليمن حيث تقود منذ سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

منعطف تاريخي وتحديا للولايات المتحدة الأمريكية

إنه منعطف تاريخي للأعداء الإقليميين، الذين أمضوا سنوات في صراع عسكري بحروب في اليمن وسوريا، وتكلفوا مبالغ ضخمة لدعم الفصائل المتناحرة في لبنان والعراق، لذلك فإن عودة العلاقات بين السعوديين والإيرانيين يحمل بصريات مهمة للمسلمين حول العالم، ... هكذا كان تعليق صحيفة NPR الأمريكية في تحليلها للأخبار.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن ما يحدث بالشرق الأوسط له أهمية سياسية أيضا بالنسبة للصين التي استضافتها، فهي مشتر رئيسي للنفط من كلا البلدين ولديها طموحات لزيادة نفوذها في المنطقة، ويشكل هذا تحديًا للولايات المتحدة، التي تُعد تقليديًا أكبر قوة أجنبية وصانع صفقات في الشرق الأوسط، وانخراط السعودية وإيران بتلك العلاقات بمساعدة الصين، هو تغير حقيقي بالشرق الأوسط، وتحدي للدبلوماسية الأمريكية في الوقت القريب.

إيران .. نحن نعيش حقبة جديد

وتعليقا على ما يحدث، يقول نائب وزير الخارجية الإيراني، علي رضا بيغديلي ، إن ذلك مؤشر على أن التعاون "يدخل حقبة جديدة"، فخطوة فتح السفارة تأتي بعد ثلاثة أشهر من اتفاق دول الخليج على استعادة العلاقات في اتفاق بوساطة الصين.

وفي لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كيب تاون يوم الجمعة الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لـ "التقدم الجيد المحرز في العلاقات الثنائية"، كما نقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن الأمير فرحان قوله إنه تم وضع الأساس لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران وأكد أنه سيزور هناك "قريباً".

التحالف البحري قبل أيام مؤشر للمستقبل

وتأتي خطوة السفارة عقب أيام معدودة من الإعلان عن تشكيل تحالف بحري مشترك يضم إيران والسعودية وبعض دول المنطقة، حيث قال الجيش الإيراني، السبت الماضي، إنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والإمارات، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضية، قال: "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".

وهي الخطوة التي لم يقبلها المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، وقال إن التحالف الذي أعلنت إيران اعتزامها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى أمر غير منطقي ويتحدى العقل"، وأضاف، أن إيران هي المسؤول الأول عن عدم الاستقرار الإقليمي، وتريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي تهددها".

أجندة معقدة أمام بلينكن في زيارته للسعودية

وبعد أسبوعين من زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى السعودية، بدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن زيارة أخرى لمتابعة عدة ملفات جوهرية في علاقات واشنطن بالرياض ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي إيجاز صحفي، كرر دانيال بنايم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية جوهر رسالة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة خلال زيارته إلى جدة الصيف الماضي، بالقول "لن نترك فراغا لمنافسينا الإستراتيجيين في المنطقة".

تأتي زيارة بلينكن بعد أيام من إعلان إيران عن خطط لإنشاء قوة بحرية مشتركة مع السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والعراق والهند وباكستان، وبعد ما يقرب من 3 أشهر من إعادة الرياض وطهران العلاقات في اتفاق توسطت فيه الصين، وفي هذا الإطار، قال كبير الباحثين بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن حسين إبيش "الولايات المتحدة سترغب في التحدث عن الأمن البحري في الخليج والبحر الأحمر، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي والصاروخي وكل ما يتعلق بإيران، ونظام الاحتواء والردع الجديد الذي تطوره الولايات المتحدة ضد طهران منذ انهيار المفاوضات النووية غير المباشرة لخطة العمل الشاملة المشتركة".

مكاسب العالم الجديد

وبعد رصد التحركات والتغيرات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يصبح من المنطقي أن نتسائل هل حان الوقت لتنتهي سنوات القتال بالوكالة والضربات الصاروخية والتشويش، الذي شهدته العديد من الدول العربية بالجزيرة العربية، وهل من الممكن أن نشهد رؤية إسلامية مشتركة لمصالح الدول العربية والإسلامية مع تجنب الصراع السني الشيعي؟ .. فتلك الأسئلة التي كانت هناك استحالة بالإجابة عنها أصبحت اليوم في منال اليد مع المنعطف التاريخي في علاقات دول الشرق الأوسط.

ويعتبر مراقبون أن مد جسور للتعاون والعمل المشترك بين الجناح الشيعي والسني للشرق الأوسطن سوف ينعكس إيجاباً على جملة من الملفات التي تؤرق حكومات وشعوب المنطقة والعالم، فالبلدان المتخاصمان بالأمس القريب ينويان طي صفحة مثقلة بالتشنج والاتهامات المتبادلة بالتأليب وافتعال الأزمات، ما يجعل المستقبل أقل حلكة على الصعيد العسكري والاقتصادي، لكثير من دول العالم التي تتأثر بشكل مباشر بالشد والجذب بين عاصمتين كانتا تجاهران العداء.

وعلى الرغم من التوتر الحاد في علاقة البلدين عبر السنوات الماضية، إلا أن التنسيق بين قطبي السياسة والاقتصاد في العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط، استمر في مجال الطاقة، فهما لاعبان بارزان في منظمة "أوبك" للدول المنتجة للنفط، ولا بد أن يفضي تطبيع العلاقة بينهما، حسب رأي المحللين، إلى استقرار أسعار النفط، واطمئنان سلاسل الإمداد العالمي، ودوران عجلات الاقتصاد بوتيرة أقل ارتباكاً مما كانت عليه في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا والهجمات الإرهابية على ناقلات النفط والمنشآت النفطية.

أما على الصعيد العربي، فمن المأمول أن يحمل الاتفاق حلاً لأزمات إنسانية طاحنة في اليمن ولبنان، حيث تحوم أشباح حرب شعواء وجوع ضار في الأولى، ويخيم اليأس والبؤس والحرمان والفاقة في الثانية، بسبب احتدام الصراع فيهما بين صناع القرار في طهران والرياض، وارتهان مستقبلهما المنظور بالتذبذبات بين الجمهورية والمملكة، التي تدعي كل منهما إعلاء مصلحة الإسلام والمسلمين.