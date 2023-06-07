بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

احتفلت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصى الحلانى بيوم الحنة، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديوهات من الاحتفال قبل حفل الزفاف.

وارتدت ماريتا قفطان تراثي مكون من قطعتين وطويل وبنصف كم من الكتان باللون العاجي مطرز بالزهور الذهبية، ويتوسطه حزام باللون الذهبي.

وكان القفطان الخاص بـ ماريتا الحلاني من العلامة التجارية اللبنانية Kaftish، والذي وصل سعره إلى 425 دولار، أي ما يعادل 13 ألف جنيه.

وتعتبر أبنة عاصي الحلاني من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور ابنة الفنان عاصى الحلانى..