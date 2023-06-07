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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: الشعب المصري لديه مخزون ضخم من التعاطف مع القضية الفلسطينية..فيديو

مصطفى الفقي المفكر
مصطفى الفقي المفكر السياسي

قال مصطفى الفقي المفكر السياسي ، إن هناك عبارة شهيرة منذ أن تم توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وهي “الشعب المصري هو أول من يوقع وأخر من يطبع".

وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر ” عبر فضائية “ إم بي سي مصر ” ، أن الشعب المصري لديه مخزون ضخم من التعاطف مع القضية الفلسطينية .

حادث الحدود



وتابع قائلًا :"لست مع حادث الحدود  وجاء خارج السياق فى وقت صعب ، وعلى إسرائيل أن تغير من سلوكها ، وعلينا أن ندرك السلام مع إسرائيل سيظل ناقصا ما لم يكن هناك حل عادل للقضية الفلسطينية ” ، موضحًا أن اتفاقية السلام مع اسرائيل وضعت حدا للحرب .

وأكد “المفكر السياسي” أن أسامة الباز من أكبر خبراء القضية الفلسطينية وكان قويما عربيا حتى النخاع ، لافتًا إلى أن الشعب المصري بل يمس معبدا يهوديا واحدا من المعابد المودودوة في مصر بكل الحروب والأزمات.


وأشار مصطفى الفقى المفكر السياسي ، أن العصر الناصري هو الذى كشف مخططات إسرائيل 
 

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