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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفين علوبة تتحدث عن حصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسية

نيفين علوبة
نيفين علوبة

أكدت الدكتورة نيفين علوبة السوبرانو المصرية، أنها حصلت على وسام الفنون و الآداب الفرنسية، موضحة أن فرنسا من أكثر الدول المهتمة بالفنون، وهي عاصمة النور.  

وأضافت الدكتورة نيفين علوبة، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنها سعيد بالوسام التى حصلت عليه، مؤكدة أن هناك عظماء حصلوا على هذا الوسام، منهم الراحل  نجيب محفوظ وجمال الغيطاني. 

وأشارت إلى أن مصر ولادة وبها مواهب كبيرة، وأن الشخصيات المميزة يجب أن تدرب وبعد ذلك تسافر لـ الخارج من أجل الوصول لـ النجاح العالمي.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من مصر وصل لـ العالمية، وبعد ذلك يأتي لـ مصر وينقل ما تعلمه فى الخارج لـ المصريين.

 

نيفين علوبة الفنون وسام الفنون الآداب الفرنسية فرنسا

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