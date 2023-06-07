مختار نوح : مرسي مات مقهورًا من الإخوان

قال المحامي والمفكر مختار نوح، إن جماعة الإخوان الإرهابية تناقشت قبل 30 يونيو، ولكن خيرت الشاطر رفض كل المناقشات وأصر على أنها مجرد زوبعة في فنجان، حتى مرسي وهو في السجن بعد 30 يونيو طلب إعادة تقييم المرحلة، ورفض الشاطر أيضًا مجرد النقاش فيه.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محمد مرسي مات مقهورا من الإخوان، وكان مسجونا بين الإخوان وليس داخل السجن، ولو تمكن من التعبير عن نفسه لراجع نفسه في العديد من الأمور، واضطر أن يساير أحداثاً لأنه لم يكن يتمكن من الوقوف ضدها، فهو لم يكن يصلح رئيسًا أو حتى عضو برلمان، وحين جلس في اجتماع سد النهضة الشهير لم يكن يعرف أنه مذاع، بل لم يكن يعرف ما هو سد النهضة.

وأوضح أن بداية التنظيمات الإرهابية نفسيًا ترجع إلى نشوة موقف، واعتبار أنه قادر على أن يكون قيادياً، من شكري مصطفى وحتى هشام عشماوي، ويفتن بأنه يتحدث في أمور عليا، أو يفتن بكثرة الأتباع، مثل طارق الزمر.