محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي يفتح النار على حكم مباراة فيوتشر|تفاصيل

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مجدي عبد الغني: "محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي يفتح النار على حكم مباراة فيوتشر بسبب إلغاء هدف مشكوك في صحته".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا غاليًا أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما علي استاد السلام في إطار لقاءات الجولة الـ30 من المسابقة المحلية.

وأحرز أحمد عاطف هدف فيوتشر في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة احتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة .

بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري.