بالتعاون مع المنطقة الأزهرية|شئون البيئة بسيناء تشارك في فعاليات مبادرة «السينما الخضراء»

شاركت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة شمال سيناء ، في فعاليات مبادرة "السينما الخضراء" والتي أشرفت على تنفيذها مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء ، بالتعاون مع المنطقة الازهرية بشمال سيناء، بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للبيئة .



أضرار البلاستيك:

حيث تم تنفيذ لقاء تثقيفي مع طلبة المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من داخل مقر المنطقة الأزهرية ، كما تضمنت المبادرة عرض فيديوهات توعوية عن مخاطر وأضرار البلاستيك أحادي الاستخدام علي الحياة البرية والبحرية .

وكذلك أثر البلاستيك علي صحة الانسان وكيفية وصوله إلي جسم الإنسان عن طريق الماء والطعام والهواء ، وإيجاد الحلول الآمنة البديلة وكيفية التخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستخدام الأكواب والشنط الورقية والتغليف بالورق والكرتون الآمن علي صحة الإنسان بدلا من المواد البلاستيكية.



وبعد الانتهاء من عرض الفيديوهات عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها، تم تقسيم الطلبة إلى عدة فرق للتنافس من خلال مسابقة ثقافية بيئية عن مخاطر وأضرار البلاستيك.

حيث تم توزيع شهادات تقدير لـ 54 طالباً وطالبة من المشاركين في الاحتفال ،كما تم تكريم الفريق الفائز بجوائز عينية من مؤسسة الشجرة عبارة عن شنط من الكتاب كبديل للشنط البلاستيك وجوائز عينية مقدمة من إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة .



حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد سعد خضر ، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية ، و محمد عبد العظيم عطية ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ، والمهندسة الشيماء أحمد عبيد ، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة،والمهندس أحمد نصار السيد ، رئيس وحدة المخلفات بالمحافظة،والمهندس حسين سامي سعيد ، مسئول التفتيش البيئي بإدارة البيئة بالديوان العام، ومحمود محمود إبراهيم ، مسئول التشجير بإدارة شئون البيئة بالديوان العام.

