وفد من القوى العاملة والهجرة بسيناء يبحث مشكلات العمل بالحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، بمكتبه بديوان عام المجلس والمدينة وفد من مديرية القوي العاملة والهجرة بشمال سيناء ، برئاسة محمد سالم سليمان مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة بشمال سيناء ، ومحمد رمضان فهمي رئيس إدارة قياس المهارة بالمديرية وذلك لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها مكتب العمل بالحسنة للمواطنين.

تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وبحث الوفد مع رئيس مدينة الحسنة ، المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسؤوليات مع المنشآت والجهات الحكومية بنطاق المركز والمدينة علي أرض الواقع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاته وزير القوى العاملة والهجرة بضرورة التأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويأتي هذا العمل تماشيا مع تطبيق النظام التحول الرقمي والتعامل زفق المنظومات الالكترونية التي تقوم الوزارة بتفعليها في مختلف المديريات في ظل التحول الرقمي للدوله المصرية .

حضر اللقاء محمد جودة السيد قائم بأعمال مدير مكتب العمل بالحسنة ،وشريف رضوان كاتب أول بمكتب عمل الحسنة .



