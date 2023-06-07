رئيس حي غرب بالإسكندرية تستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة المراكز التكنولوجية

استقبلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية لجنة وزارة التنمية المحلية والخاصة بالمرور علي المراكز التكنولوجية المهندس نصر إبراهيم مدير عام ادارة التحسين والإشراف علي المراكز التكنولوجية بوزارة التنمية المحلية والمهندس عمرو النفيلي مسئول وحدة متابعة المشروعات بمكتب وزير التنمية المحلية وكريمة محمد مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحمد كساب مكتب السكرتير العام للمحافظة وذلك بوجود مديري ومسؤولي المركز التكنولوجي بالحي.

يأتي هذا بناء علي تعليمات وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة للمرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي اهم المعوقات ومعدلات إنهاء الخدمات للمواطنين وبناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقد تفقدت اللجنة العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التحول الرقمي واستمعت لعدد من الموظفين والمواطنين المتواجدين بالمركز عن مستوي الخدمة وسرعة إنجازها وعن أي معوقات وأكدت علي تذليل اي عقبات لإنجاز خدمات المواطنين

هذا وقد كرمت شعبان أعضاء اللجنة تقديرا وامتنانا علي دعمهم الكامل للمركز التكنولوجي وتعاونا علي تقديم أجود الخدمات للمواطنين بسرعه وكفاءه عاليه