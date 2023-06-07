المدير التنفيذي لألميريا الإسباني: تعرضت لموقف عنصري في إسبانيا

شارك الإعلامي هاني حتحوت تصريحات محمد جمال العاصي المدير التنفيذي والرياضي بنادي ألميريا الإسباني عبر المذاعة عبر برنامج الماتش عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت :"محمد جمال العاصي المدير التنفيذي والرياضي بنادي ألميريا الإسباني عبر الماتش:"تعرضت لموقف عنصري في إسبانيا، ولكن الجمهور رد على هذا الشخص وانتصر لي".

وفي إطار أخر، قال علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، إن التعادل الذي حققه أمام الداخلية، أبقى على حظوظ فريقه في البقاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفريق يؤدي بروح عالية للغاية، ومن أجل أنفسهم حتى في حالة الهبوط إلى القسم الثاني.

وأشار إلى أن إدارة النادي، طالبت اللاعبين، بضرورة الظهور بمستويات مميزة بغض النظر عن بقاء الفريق من عدمه، لتكون فرصة لهم من أجل الإعلان عن أنفسهم لوصول عروض إليهم.

واختتم تصريحاته، أن أكثر من 6 لاعبين على رأسهم مصطفى زيكو ومحمود بن والي في حرس الحدود مطلوبين بقوة لأندية كبرى، بينما الإدارة رفعت الضغوط عن الفريق، واللعب من أجل الاستمتاع.