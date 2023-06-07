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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بسكويت العجوة بطريقه سهله ومبسطة..


المكونات
ثلاث أكواب من الدقيق المنخول 
ملعقة  من النشا.
 كوب من السمن او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
نصف كوب  حليب يستخدم اذا احتاجت العجينة
نصف كوب من السكر البودرة.
بيضة واحدة
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
رشة صغيرة ملح.

مكونات الحشو

نصف كيلو من العجوة + ثلاث ملعقة  كبيرة من الزبدة المُذابة او سمن

الطريقة ..
اخلطي الزبدة او السمنة

مع السكر في وعاء بالمضرب الكهربائي حتى يَتغير لونها وتُصبح كريمي باللون الأبيض.

أضيفي البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يَتجانس.

اخلطي كل المكونات الجافة معًا ثم قومي بإضافتها بالتدريج على القوام السائل.

استمري في التقليب وليس العجن حتى تتجانس المكونات معًا.

اعجني العجوة مع الزبدة حتى تُصبح طرية يُمكن فردها.

افردي العجين وافردي بداخله أيضًا جزء من العجوة  العجوة  وقومي بغلقه جيدًا

افردي العجين  المحشو مرة أخرى باليد بالضغط عليه من الأعلى وقطعي البسكويت بطول 4 سم.

كما يُمكن تشكيل البسكويت باستخدام الشوكة أو السكين عن طريق عمل مربعات صغيرة، حتى يَكون بنفس شكل البسكويت الجاهز بالضبط.

ادهني الصينية بالقليل من الزيت ورصي قطع البسكويت فيها.

ادخلي الصينية في الفرن الساخن مسبقًا علي حرارة  ١٨٠ درجة حتى يُصبح ناضج ويتغير لونه ويُصبح لونه ذهبي.

فور إخراج البسكويت من الفرن اتركيه قليلًا حتى يبرد ثم قومي بوضعه في طبق التَقديم وتقديمه مع الشاي أوالشاي بالحليب.
 

بسكويت العجوة بسكويت

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للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

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