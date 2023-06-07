إطلاق مبادرة دعم منتخبات الناشئين الوطنية لكرة القدم بالتعاون مع الشباب والرياضة

أطلقت شركة أورا ديفلوبرز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية لإعداد المنتخبات الوطنية للناشئين للمنافسة على البطولات القارية والدولية، بميزانية تبلغ 250 مليون جنيه على أن تقوم شركة أورا ديفلوبرز بتوفير 10 مليون جنيه عن السنة الأولي للمبادرة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم في إطار دور شركة أورا المجتمعي بما يتضمنه من دعم تطوير منظومة الرياضة المصرية، أو من خلال دعم مساعي وزارة الشباب والرياضة في هذا الصدد، واستكمالًا لدورها الرائد كمستثمر مباشر في قطاعات الرياضة المختلفة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم 6 يونيو، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، و سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وأحمد حسن المتحدث الرسمي بإسم المبادرة.

وسبق أن التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفد من شركة أورا ديفلوبرز و شركة زد للاستثمار الرياضي ، يضم رجل الأعمال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز و سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي ، وتم خلال اللقاء عرض ملامح مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية بكافة مراحلها السنية على وزير الشباب، لإطلاق المبادرة، تحت رعاية الوزارة.

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نعلن للجماهير المصرية، اطلاق المبادرة الأكبر من أجل دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، أتوجه بالشكر والتقدير، وأُثمن دورشركة أورا علي إطلاق المبادرة والمساهمة المجتمعية، غالبية اللاعبين الذين يحققوا ميداليات في مختلف البطولات الكبرى حاليًا، هم نتاج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة وتدعمه الحكومة المصرية والقيادة السياسية.".

استكمل الوزير : "المبادرة تستهدف منتخبات الشباب بجانب المنتخب الأول، ونعمل علي استدامة الدعم والتطوير لمنظومة المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها العمرية، وتسهم هذه المبادرة في وضع معايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات، ومدة المبادرة ستكون 12 عامًا بقيمة ربع مليار جنيه قابلة للزيادة مستقبلًا من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وشركة أورا".

من جانبه أكد هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، على أهمية الاستثمار في إعداد الناشئين والشباب في المراحل السنية المبكرة من خلال توفير أفضل المدربين وأحدث التدريبات لتطوير مستواهم لإعداد أجيال تقود المنتخبات الوطنية للناشئين في المستقبل لتحقيق إنجازات بكبرى البطولات الدولية تليق بما تشهده الرياضة المصرية من تطور خلال السنوات الماضية

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