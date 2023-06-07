ليبيا.. مشاورات 6+6 تحقق توافقات لتنظيم الانتخابات.. تفاصيل

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات الخاصة بلجنة (6+6)، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقب مشاورات "لجنة 6+6" الليبية بخصوص القوانين الانتخابية، إنه سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة.

وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبيًا، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي، مشيرًا “نتطلع إلى المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا”.

ولفت إلى أن اتفاق "لجنة 6+6" ينبغي أن تواكبه إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف. \

من جانبه، قال عضو "لجنة 6+6" عن مجلس النواب، جلال الشويهدي إنه "تم التوافق على قانون الانتخابات، وننتظر حضور رئيس مجلس النواب في الأيام المقبلة للإشراف على التوقيع على الاتفاق"

وتضم "لجنة 6+ 6" ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.