هشام نصر يفجّر مفاجأة: رفضت الانضمام بقائمة مرتضى منصور في الزمالك

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إنه قرّر خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على الرغم من عدم حسمه المنصب المقرر أن يخوض عليه الانتخابات.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادى الزمالك مديون، فضلًا عن أن عدد عضويات نادى الزمالك حجمها أكبر من الفرع الحالي.

وأشار هشام نصر، إلى أن نادي الزمالك بحاجة حقيقية إلى العمل الجماعي، مضيفًا «هناك مجلس حكماء داخل الزمالك لا يرغبون فى خوض الانتخابات المقبلة، لكنني بصفتي أحدهم سأخوضها».

هشام نصر: سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة.. ورفضت الانضمام لقائمة مرتضى منصور

وواصل تصريحاته، بأن انتخابات الزمالك المقبلة، ستشهد عدة أسماء مهمة منها فاروق جعفر وحسن شحاتة وغيرهما من النجوم، مشددًا أنه يتشرف بالدخول كنائب إذا خاض حسين لبيب الانتخابات على منصب الرئيس.

واختتم «مرتضى منصور حاول ضمي لقائمته في انتخابات الزمالك الماضية، واعتذرت لأن فكري مختلف تمامًا عنه، لأنني أمتلك أسلوباً بعيدًا عن أسلوبه، ولا أتفرد برأيي مثلما يعمل، ورفضت الدخول ضمن مجلس ليس لي دور فيه».