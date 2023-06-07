عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام نصر يفجّر مفاجأة: رفضت الانضمام بقائمة مرتضى منصور في الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إنه قرّر خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على الرغم من عدم حسمه المنصب المقرر أن يخوض عليه الانتخابات.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادى الزمالك مديون، فضلًا عن أن عدد عضويات نادى الزمالك حجمها أكبر من الفرع الحالي.

وأشار هشام نصر، إلى أن نادي الزمالك بحاجة حقيقية إلى العمل الجماعي، مضيفًا «هناك مجلس حكماء داخل الزمالك لا يرغبون فى خوض الانتخابات المقبلة، لكنني بصفتي أحدهم سأخوضها».

هشام نصر: سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة.. ورفضت الانضمام لقائمة مرتضى منصور

وواصل تصريحاته، بأن انتخابات الزمالك المقبلة، ستشهد عدة أسماء مهمة منها فاروق جعفر وحسن شحاتة وغيرهما من النجوم، مشددًا أنه يتشرف بالدخول كنائب إذا خاض حسين لبيب الانتخابات على منصب الرئيس.

واختتم «مرتضى منصور حاول ضمي لقائمته في انتخابات الزمالك الماضية، واعتذرت لأن فكري مختلف تمامًا عنه، لأنني أمتلك أسلوباً بعيدًا عن أسلوبه، ولا أتفرد برأيي مثلما يعمل، ورفضت الدخول ضمن مجلس ليس لي دور فيه».

الزمالك رئيس اتحاد كرة اليد السابق هشام نصر نادي الزمالك مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا بعد الفركشة

إكرامي: شوبير أفضل من الشناوي في حراسة مرمى الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

أمريكا لا تستطيع الإفصاح|تقارير استخباراتية تفجر مفاجأة بشأن المتورط في تفجير سد كاخوفكا

هشام نصر يكشف كواليس وساطة وزير الرياضة للتصالح مع حسن مصطفى

تعزيز الاستقرار والأمن.. أمريكا تكشف تفاصيل اجتماع بلينكن مع ولي العهد السعودي

حكم مخالفة الإمام في الصلاة وما ضابطها؟.. دار الإفتاء ترد

بالتزامن مع موسم الحج.. تعرف على سعر صرف الريال السعودي في البنوك

هشام نصر يفجّر مفاجأة: رفضت الانضمام بقائمة مرتضى منصور في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأدوات من المنزل.. طرق علاج حساسيّة الأسنان

بفستان أوف شولدر.. أول صور من حفل زفاف نجل أحمد شيبه |شاهد

بسبب الشراب الأخضر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة غريبة|شاهد

صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا بعد الفركشة

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ