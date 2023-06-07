رساله قوية من مهيب عبد الهادي لعصام الشوالي .. شاهد

وجّه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة قوية لعصام الشوالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي: "جماهير الأهلي هي من صنعت شهرتك.. ولو خسارة الترجي بثلاثية في رادس ضايقتك كنت اعتذرت عن التعليق على مباراة الوداد".

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن المشهد الإعلامي داخل و خارج مصر، فقد المصداقية، موضحًا أن الإعلام أصبح لديه أغراض أخرى بعيدة عن المباراة

وأضاف عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المباريات أصبح بها الفار، و كل شيء، حتي هذه اللحظة لا يوجد مباراة خالية من المشكلات.

ووجه عدلي القيعي، رسالة لـ عصام الشوالي، فقال :" يبحث عن بطل جديد، فقد حصل من الأهلي على ما يريد، والجميع شاهد مغازلة الشوالي لـ الأهلي".

ولفت إلى أن عصام الشوالي، أخذ من الأهلي كل ما يريده، ولكن فى الفترة الأخيرة يقول أشياء غريبة، معلقًا :" مش عايز أقف أمام هذه الأشياء".