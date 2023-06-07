الرئيس التنفيذي لنادي الميريا: تركي آل الشيخ فاجأنا في المباراة الختامية بالليجا

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريح الرئيس التنفيذي لنادي الميريا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي: "خاص من اسبانيا الرئيس التنفيذي لنادي الميريا: المستشار تركي آل الشيخ فاجأنا في المباراة الختامية بالليجا”.

وفي إطار آخر، علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على نتيجة مباراة الأهلي والوداد في القاهرة وتأثيرها على مباراة الذهاب في المغرب .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي الموسم الماضي امام الرجاء المغربي

2/1 في القاهرة

1/1 في كازبلانكا

بلاش تشاؤم

#الأهلي_يقدر ".

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.