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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح حول مباراة الأهلي والوداد: «الشحات» لا يستحق ضربة جزاء

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي أول تصريح من عصام عبد الفتاح  الحكم الدولي السابق عن حالات مباراة الأهلي والوداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مهيب عبد الهادي: "أول تصريح من عصام عبد الفتاح عن حالات مباراة الأهلي والوداد : الشحات لا يستحق ضربة جزاء.. وعطية الله لا يستحق الطرد".

 

وعلّق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي نتيجة مباراة الاهلي والوداد في القاهرة وتأثيرها على مباراة الذهاب في المغرب .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الأهلي الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي
2/1 في القاهرة  
1/1 في كازبلانكا 
بلاش تشاؤم 
#الأهلي_يقدر ".

 

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

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