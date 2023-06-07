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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام نصر يطالب بمد مهلة أرض 6 أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك

هشام نصر
هشام نصر

شارك الإعلامي هاني حتحوت تصريحات هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق عبر برنامج الماتش علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب هاني حتحوت: "أحمد مرتضى منصور كان يسألني عن رأيي في بعض الأمور التي تخص الألعاب الجماعية، وكان لا ينفذ 95% من حديثي معه".

وأضاف: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتنا في مد مهلة أرض 6 أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك".

وفي هذا الإطار، أعلن الإعلامي هاني حتحوت ترشيح هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق في انتخابات نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب هاني حتحوت :"هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق عبرالماتش: "قررت الترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة قولًا واحدًا".

وأكمل: "نادي الزمالك يُعاني من مشكلة الإدارة الفردية.. إذا نجحت في فترة من الفترات لن تستمر".

إيقاف هشام نصر

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