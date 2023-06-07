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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل سيارتها.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد

شاركت أسماء أبو اليزيد جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة بدون مكياج ومرتدية نضارة شمسية من داخل سيارتها.

وانتشرت صورة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة أسماء أبو اليزيد بفستان زفاف واعتقد الكثيرون أنها تحتفل بزفافها بعد أيام من إعلان خطبتها.

 

 


وكشفت مصادر خاصة أن الصورة المتداولة للفنانة أسماء أبو اليزيد بفستان زفاف هي في الحقيقة من كواليس تصوير مسلسل “الآنسة فرح” الذي قدمته عبر عدة أجزاء وتزوجت ضمن أحداثه.

ولم تعلن أسماء أبو اليزيد عن موعد زفافها حتى الآن لكنها قد تسير على خطى ميرنا نور الدين التي أعلنت خطبتها قبل أيام فقط من حفل زفافها.

خطوبة أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام.

ويعمل خطيب أسماء أبو اليزيد، مدرب لياقة بدنية، ونشرت صورهما عبر حسابها على إنستجرام.

 

أسماء أبو اليزيد

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