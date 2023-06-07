الرئيس الموريتاني يعود لبلاده قادمًا من القاهرة بعد زيارة عمل وصداقة

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى نواكشوط قادما من القاهرة بعد زيارة صداقة وعمل لجمهورية مصر العربية استمرت ثلاثة أيام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل نظيره الموريتاني بمطار القاهرة وتم عقد مباحثات بين الزعيمين تم خلالها تناول مختلف الموضوعات، الثنائية والإقليمية والدولية التي عكست الإرادة السياسية المشتركة، نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني استقبله لدى عودته إلى مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) رئيس الوزراء المهندس محمد بلال وعدد من أعضاء الحكومة.

وأضافت أنه رافق الغزواني خلال زيارة العمل والصداقة وفد ضم وزراء الخارجية والصيد والاقتصاد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة.