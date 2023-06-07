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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الألفي يطرح أغنية «ما تلزمنيش».. شاهد

علي الألفي
علي الألفي

طرح الفنان علي الألفي أغنية جديدة بعنوان “ما تلزمنيش”، عبر  موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، الأغنية من كلمات وألحان علي الألفي، وتعاون فيها مع الموزع كريم أسامة.

وتفاجأ الفنان علي الألفي بقيام مطرب اخر بغناء إحدى الأغنيات التى كان قد أتفق على غنائها خلال الفترة المقبلة.

وكتب علي الألفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة صفحة جديدة من كتاب كل شيء قسمة ونصيب، وأغنيتين متفق عليهم ومسجل الجايدات بتاعتهم وكانوا إنتاج وألحان ملحن من دولة شقيقة".

وتابع: "وفضلنا على اتفاقنا وأنا منتظر نمشي خطوة جديدة وهو بيقول إحنا على اتفاقنا بس عندي ظرف مأخرنا، وأنا صابر، النهاردة سمعت واحدة منهم بصوت زميل ولما سألت عرفت أن التانية كمان هتنزل، الحمد لله».

على الألفى بدأ مشواره الفنى منذ حوالى 12 عامًا، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.

علي الألفي يخضع لعملية جراحية:

وكان قد كشف الفنان على الألفى عن خضوعه لعملية جراحية من خلال حسابه بتطبيق إنستجرام.

ونشر على الألفى صورة من داخل المستشفى وعلق عليها: “صباح الخير .. الحمد لله رب العالمين إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد وتخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل”.

وأضاف على الألفى :"الحمد لله .. لسه قاعدين لكم نرازي على الهامش الشبه بيني وبين أبويا بدأ يبقى مرعب للعيلة".

الفنان علي الألفي الموزع كريم اسامة على الألفي المطرب الشاب علي الألفي

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