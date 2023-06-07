بعد مقتل صغير فلسطيني.. واشنطن توجه رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

حثت الولايات المتحدة الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على التحقيق في استخدامها للقوة المميتة خلال العمليات العسكرية بين المدنيين.

جاء ذلك بعد يوم من استشهاد الطفل الفلسطيني، محمد التميمي، الذي يبلغ من العمر عامين نتيجة إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وإصابة والده أمام منزلهما بقرية النبي صالح.

وقال مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي في بيان "إننا نحث إسرائيل على تقييم جميع استخدامات القوة المميتة التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين وندعو القيادة الإسرائيلية والفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة لإنهاء الصراع".

وتوجه مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي في البيان بالتعازي لأسرة الطفل محمد التميمي.