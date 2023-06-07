تفعيل الدفاعات الجوية.. انفجارات في مليتوبول الاوكرانية

أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مليتوبول بمقاطعة زابوريجيا، التي أعلنت روسيا ضمها ضمن أراضيها ، وتفعيل الدفاعات الجوية.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قد صرح بأن النظام الأوكراني يشن الهجوم الذي طالما وعد به على سبع اتجاهات من الجبهة باستخدام 5 ألوية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد شويجو أن "محاولات الهجوم تم إحباطها، وإيقاف العدو، فيما أظهر الجنود والضباط الروس الشجاعة والبطولة في المعارك".

وتابع: "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر كبيرة لا تضاهى".

وأشار إلى مقتل 71 جنديا روسيا وإصابة 210 أثناء تلك العمليات.

كما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية تأكيده أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوريجيا بالتزامن مع استئناف الدراسة في المناطق التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.

وأشار المصدر إلى ان الجيش الأوكراني وإدارة زابوريجيا في الوقت الحالي يدرسان إمكانية استئناف الدراسة جزئيًا وعمل رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية، للتغطية على نشر القوات الأوكرانية داخل المباني التعليمية.