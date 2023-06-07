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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في منسوب المياه بمدينة نوفا كاخوفكا بعد دمار السد

صدى البلد

قالت إدارة مدينة نوفا كاخوفكا التي عينتها روسيا، اليوم الاربعاء، إن منسوب المياه في المدينة بدأ يتراجع في أعقاب دمار سد قريب.

وقالت إدارة المدينة الواقعة تحت سيطرة روسيا حاليا: “منسوب المياه في الشوارع التي غمرتها المياه من قبل في نوفا كاخوفكا بدأ في الانحسار”، حسبما نقلت رويترز.

فقدان 7 أشخاص في انفجار سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا

وأظهرت صور التقطتها بالأقمار الصناعية شركة ماكسار تكنولوجيز أمس ، حدوث فيضان واسع النطاق في جنوب أوكرانيا ودمار كبير بسد نوفا  ومحطة الطاقة الكهرومائية بالمنطقة.

وانهار أمس الثلاثاء السد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا من منطقة خيرسون الأوكرانية، ما أدى لفيضان غمر أجزاء كبيرة التي تدور بها الحرب على طول خط المواجهة.

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