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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدولة عربية.. جنود إسرائيليون يشاركون لأول مرة هذه المناورات العسكرية

جنود إسرائيليون يشاركون
جنود إسرائيليون يشاركون لأول مرة في مناورات عسكرية في المغرب

شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، لأول مرة على الإطلاق، تحت اسم "الأسد الأفريقي".

وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، أن "هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب".

وأوضح المصدر أن "المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة على تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال".

وأكد مسئولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.

وبحسب الطرفين، سيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة. 

وقد كرر مسئولون مغاربة عدة مرات أن "الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب".

ومناورات "الأسد الأفريقي" التي ينظّمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، أجريت من الثلاثاء وحتى 16 يونيو الجاري، وشارك فيها نحو 8 آلاف عسكري من 18 دولة.

يشار إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

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