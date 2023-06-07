صحة مطروح تتابع نقل المصابين من موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح إسكندية والذي أسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصا.، لمتابعة الوضع مباشرة متابعة ميدانية.



ففور تلقي وكيل وزارة الصحة بمطروح إخطارا من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة عن وقوع حادث انقلاب سيارة وبها وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتقل وكيل وزارة الصحة إلى موقع الحادث

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وجاري المتابعة الميدانية حاليا.



كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية ثوانى جابر. وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الضبعة ضحايا الحادث وتم تحرير المحضر اللازم.

وكيل وزارةالصحة يتابع ميدانيا موقع الحادث