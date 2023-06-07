كتل هوائية صحراوية| عاصفة جديدة تضرب البلاد.. كيف تحمي نفسك خارج المنزل؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث تتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والتى تصل إلى حد العاصفة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية فى بعض الأحيان.

العاصفة الترابية

تغير في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نشهد تغيرًا في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية، وسوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثير للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة”.

ارتفاع بدرجات الحرارة

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل اليوم لـ35 درجة، وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

وأوضحت أنه خلال فترات الليل سوف ترتفع درجة الحرارة لتصل لـ25 درجة، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب عند مطروح والسلوم وسيوة قد يؤدي لانخفاض وتدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية.

كيف تحمي نفسك من العاصة الترابية؟

إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها وقت تواجدك في الشارع، وأثناء حدوث العاصفة، بحسب ما ذكره موقع "wiki how" الأمريكي.

1- عند حدوث العاصفة، عليك الدخول إلى مبنى، وغلق الأبواب للتأكد من عدم دخول الأتربة إلى الداخل.

2- إذا كنت داخل سيارتك، فعليك غلق نوافذ السيارة جيدًا، وعدم الخروج منها حتى انتهاء العاصفة.

3- الحرص على وضع كمامة على الفم، والأنف، وفي حالة عدم توفرها، يمكنك استخدام ملابسك أو المناديل الورقية.

4- ارتداء النظارة الشمسية، لحماية عينيك من الأتربة.

5- اغسل وجهك بالماء، لحماية بشرتك من الأتربة.

6- تناول كثير من المياه، فذلك يمكن أن يساعدك على التنفس بشكل جيد.

7- استخدم قطعة من القطن لغلق أذنيك، حتى لا تدخل الأتربة بداخلها.

العاصفة الترابية

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأربعاء

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار 35 درجة مئوية، فيما تسجل ليلا 26 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل 24 درجة مئوية ليلا.

والمتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء 40 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل 28 ليلا.

ومن المتوقع أيضاً أن تسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 40 درجة مئوية نهارا و28 درجة مئوية ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 44 درجة مئوية نهارا و31 درجة مئوية ليلا.