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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمقر خريجي الأزهر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لأئمة لبنان والـ20 لخطباء ليبيا

خطباء ليبيا
خطباء ليبيا

افتتحت اليوم الدورة التدريبية الثانية لأئمة وعلماء لبنان، والتى يشارك فيها أربعون متدربا عن طريق الفيديو كونفرانس، بمقر منظمة خريجي الأزهر. 


حضر افتتاح الدورة أ.د محمد المحرصاوى والسيد أسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود. حسن الصغير- رئيس اكاديمية الأزهر للتدريب، ود. عبدالدايم نصير- الأمين العام للمنظمة.
 

وقال الدكتور المحرصاوى إن الدورة تأتى تلبية لرغبات أئمة العالم الاسلامى لينهلوا العلم الصحيح من علماء الأزهر العدول، وهذه الدورة تأتى أيضا تتويجا لنجاح الدورة الأولى التى لاقت نجاحا من الدارسين اللبنانين خاصة تفاعلهم مع القضايا العصرية المطروحة.
 

وأكد الدكتور حسن الصغيرعلى وجوب تكاتف الجميع من أجل القضاء على الفكر المتطرف وهذا لا يتحقق إلا بالدراسة الواعية والتفنيد العلمى الصحيح باستخدام الحجج والبراهين العلمية الصحيحة وإن ما ستتلقوه من محاضرات ستجدون فيها العلاج اللازم لكل هذه القضايا كما وجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على المنظمة لأنهم يعملون على نجاح مثل هذه الدورات.
 

من ناحية أخرى افتتحت اليوم الدورة الـ20 لعدد 22 إماما وخطيبا من دولة ليبيا الشقيقة بالحضور المباشر بمقر المنظمة، وتعمل هذه الدورات على صقل مواهب الأئمة والخطباء، وتناقش أهم الاشكليات الفكرية التى أثيرت على الساحة الإسلامية فى الآونة الأخيرة.

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