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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد كبير للمدنيين.. الصليب الأحمر يحذر من أضرار تفجير سد كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

حذرت المديرة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في أوراسيا آريان باور، من الأضرار التي لحقت بسد نوفا كاخوفكا بعد تفجيره.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت باور “يشكل تدمير سد كاخوفكا والفيضانات الناتجة عنه تهديدًا كبيرًا للمدنيين ومنازلهم وسبل عيشهم. وهو يترك عشرات الآلاف في حالة إنسانية مزرية”.

ولفتت إلى أنه يمكن للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية أن تغرق مجتمعات بأكملها وتدمر حياة المدنيين، موضحة أنه يمكن أن يوفر القانون الدولي الإنساني حماية حاسمة، ولكن فقط إذا احترمت الدول التزاماتها القانونية.

وكان نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أوليكسي كوليبا، قال اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تأمل أن يتوقف مستوى مياه الفيضان، الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا، عن الارتفاع بحلول نهاية يوم الأربعاء بعد أن بلغ حوالي خمسة أمتار خلال الليل.

وقال كوليبا، إنه تم إجلاء 2000 شخص حتى الآن وأن مستوى المياه قد وصل إلى أعلى مستوى له في 17 بلدة ويبلغ عدد سكانها 16000 شخص، بحسب وكالة “رويترز”.

وقد اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، روسيا بتفجير "قنبلة بيئية من الدمار الشامل" ، قائلاً إن السلطات تتوقع أن تغمر 80 بلدة  بالفيضانات داعيا العالم إلى "الرد".

كما اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، تدمير سد كاخوفكا بمثابة "أحد أهم الكوارث البيئية في أوروبا خلال العقود الأخيرة.

وأشار شميهال، خلال حديثه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس عبر الفيديو، إلى أن العشرات من المدن والقرى ستصارع مع إمدادات المياه الصالحة للشرب".

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