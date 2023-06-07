أمين حزب حماة الوطن: التحول الرقمي أحد دعائم الجمهورية الجديدة

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2023 التي استضافها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار"التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام" بحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات والعديد من رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات في جميع دول العالم



وقال اللواء طارق نصير إن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تمثل منصة عالمية تجمع المنظمين وواضعي السياسات في قطاع الاتصالات ويرسخ من مكانة مصر المتميزة بين أسواق التكنولوجيا والاتصالات إقليميا

وأضاف أن التطور التكنولوجي يتماشى مع الحراك الدؤوب الذي تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات لتشجيع الاستثمار لجذب الشركات العالمية في تلك المجلات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.

وأكد نصير أن ما شهدته مصر من تعزيز في التحول الرقمي خلال السنوات الماضية تحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة

وأشاد نصير بمنظومة الاتصالات في مصر لدورها المتميز لتحول مصر مركزا للتحول الرقمي

الذي هو إحدى دعائم الجمهورية الجديدة

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي جهودهم فى إنجاح الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات يما يساهم في تعزيز توجه مصر نحو التحول الرقمى.