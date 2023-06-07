أستاذ علاقات دولية : مصر القلب النابض لأفريقيا .. فيديو

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر نجحت في إقامة علاقات متوازنة مع دول القارة الأفريقية، مع عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول.

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية، علاقة القلب بالجسد لا تقبل الإنفصال، فمصر القلب النابض للقارة الأفريقية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، ان مصر تسعى لإبجاد الحلول للكثير من القضايا التي تتعرض لها القارة الأفريقية، وترسخ سبل التعاون بين دول القارة، خاصة بعد تولي الرئيس السيسي حكم مصر.

توطين اللقاحات

وأشار حامد فارس إلى أن مصر من أوائل الدول التي دافعت عن حقوق القارة الأفريقية، خلال جائحة كورونا، خاصة بعد قيام مصر بتوطين اللقاحات وتوفيرها للقارة الأفريقية.