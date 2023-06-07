السفير علي الحفني : استثمارات مرتقبة بين مصر و 3 دول أفريقية

أكد السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسي لأي دولة إفريقية تتم إحاطتها بكل مظاهر الحب، مشيرا إلى أن هناك علاقات استراتيجية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وقال علي الحفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن أنجولا وزامبيا وموزمبيق، دول واعدة ومهمة من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أنه يمكن أن يكون هناك استثمارات بين مصر وتلك الدول.

يوجد تقدير لما وصلت إليه مصر

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك متابعة من الدول الإفريقية لما أحدثته مصر خلال السنوات الماضية ويوجد تقدير لما وصلت إليه مصر.