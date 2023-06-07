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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: دول الجنوب الإفريقي غنية بالموارد وتحتاج الخبرات المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجولة الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي من أنجولا إلى زامبيا ومن ثم إلى موزمبيق مهمة جدا في هذا التوقيت، لأنها تعتبر أول زيارات يقوم بها رئيس مصري لدول الجنوب الإفريقي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه تعد أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لدولة أنجولا، وطبعا قمة الكوميسا التي تترأسها مصر في زامبيا تضم عددا من الدول الواعدة بالنسبة لمعدلات التنمية، ولديها وفرة في الموارد.

وذكرت أن هذه الدول تحتاج للخبرات المصرية والاستثمارات المصرية، بخاصة في مجالات البنية الأساسية، مثل الطرق والمواصلات، هذا يفتح سوق جديدة للشركات المصرية، وهذا كان أحد الموضوعات الرئيسية التي تناولها الرئيس السيسي في محادثاته مع الرئيس الأنجولي. 

 

 يتحرك الرئيس بنفسه

وأوضحت أن مصر طوال تاريخها تهتم بإفريقيا، لكن بعد تولي الرئيس السيسي المسؤولية، بدأنا نرى دبلوماسية القمة، حيث يتحرك الرئيس بنفسه لزيارة الدول الإفريقية، وهذا النوع من الدبلوماسية يحقق نتائج ناجزة طبعا.

السفيرة مني عمر د وزير الخارجية عبد الفتاح السيسي أنجولا زامبيا موزمبيق

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