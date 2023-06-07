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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة غينيا .. صدمة لجماهير منتخب مصر بسبب استبعاد هذا اللاعب

فيتوريا
فيتوريا

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إصابة أحمد حجازي نجم نادي الاتحاد ومنتخب مصر.


وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاجل.. الجزيرة .. أحمد حجازي يعاني من إصابة في الركبة.. النادي ينتظر الأشعة التي قد تجبر الفريق على التعاقد مع مدافع آخر".


وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، عن قائمة تضم  28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
هشام صلاح 
أحمد رمضان بيكهام 
ياسر إبراهيم 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
محمد حمدي 
أحمد أبو الفتوح 
مروان عطية 
مهند لاشين 
حمدي فتحي 
غنام محمد 
محمود حمادة
أحمد سيد زيزو 
محمد هلال 
محمد رضا بوبو 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
حسين الشحات 
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
محمود كهربا 
أحمد ياسر ريان 
مصطفى محمد

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية مع جنوب السودان يوم 18 يونيو الجاري في ستاد القاهرة، في تمام  الثامنة مساءً.

ويملك منتخب مصر يملك رصيده 9 نقاط من 3 انتصارات في 4 مباريات خاضها بالتصفيات، فاز على غينيا ذهابا ومالاوي "ذهابا وإيابا".

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