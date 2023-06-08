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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 8 يونيو 2023: استغل الفرص

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 8 يونيو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023.. مشاكل عاطفية

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برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023.. مسؤوليات جديدة

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 8 يونيو 2023

اليوم ستستمتع بعلاقة الحب وستستغل كل فرصة مهنية لإثبات قوتك، من الناحية المالية أنت أقوى وستكون صحتك أيضًا في حالة جيدة.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل واتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات، السيدات الحوامل ، يجب أن تكوني حذرة مع نتوء طفلك.

برج الميزان اليوم عاطفياً

اليوم ستكون حياتك مليئة بالمفاجآت والملذات، ابقِ كل الأفكار السلبية بعيدًا وأحب شريكك بصدق. لا ينبغي لأي شخص ثالث أن يؤثر على أفكارك أو يملي الأشياء في علاقتك اليوم، عشاء رومانسي أو رحلة مسائية طويلة هي وسيلة جيدة للتواصل بشكل جيد.

برج الميزان اليوم مهنيا

ستتاح الفرصة للفنانين والمؤلفين والأكاديميين والمؤرخين والمتخصصين في الرعاية الصحية وعلماء النبات والموسيقيين للنمو مهنيًا.  

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سوف تتدفق الثروة من مصادر مختلفة ويمكن استخدامها لسداد المستحقات، يمكنك أيضًا شراء أجهزة منزلية أو أدوات إلكترونية في النصف الثاني. 

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