عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بمراكز سيناء

تنفيذ مبادرة انت
تنفيذ مبادرة انت الاغلي بسيناء

تنظم مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ،  المشروع القومى ،  ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية،  والذي يجري  تنفيذه  بإدارة العريش وبئر العبد و الشيخ زويد ورفح   تحت رعاية  الدكتور رضا حجازى _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
 

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات القيادة السياسية العليا بتكامل عمل الوزارات وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية. 

حيث  تم إعداد البرامج والأنشطة التى تهدف الى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية ، حيث يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة (الرياضية – الفنية- الثقافية) .

 
 وقد تابعت حنان المداح مديرعام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،  التجهيزات النهائية لبدء مشروع انت الأغلى إدارة بئر العبد التعليمية.

كما تفقدت المداح  الأنشطة والتدريبات المقامة إدارة بئر العبد بدعوة من  مدير الإدارة ..حيث تفقدوا التدريب المقام من توجيه رياض الاطفال. 

أهمية القوانين والتشريعات:


كما يهدف البرنامج الى  تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والإنتماء لدى تلاميذ المدارس و التثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب و تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ وشغل أوقات الفراغ في المجالات الفنية المختلفة.
 

txt

محافظ شمال سيناء يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة

سيناء ملتقي النشء تلاميذ المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفحم 7 سيارات بالكامل.. النيابة تحقق في حريق جراج بجوار ستوديو مصر بترسا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

ترشيحاتنا

شيل الفيشة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في قلب "رام الله"

بعد تحذيرات الأرصاد .. نصائح القيادة فى الطقس السيئ

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم.. 11 كلمة صباحا تزيحه من طريقك

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ