ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بمراكز سيناء

تنظم مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، المشروع القومى ، ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، والذي يجري تنفيذه بإدارة العريش وبئر العبد و الشيخ زويد ورفح تحت رعاية الدكتور رضا حجازى _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



يأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات القيادة السياسية العليا بتكامل عمل الوزارات وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية.

حيث تم إعداد البرامج والأنشطة التى تهدف الى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية ، حيث يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة (الرياضية – الفنية- الثقافية) .



وقد تابعت حنان المداح مديرعام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، التجهيزات النهائية لبدء مشروع انت الأغلى إدارة بئر العبد التعليمية.

كما تفقدت المداح الأنشطة والتدريبات المقامة إدارة بئر العبد بدعوة من مدير الإدارة ..حيث تفقدوا التدريب المقام من توجيه رياض الاطفال.

أهمية القوانين والتشريعات:



كما يهدف البرنامج الى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والإنتماء لدى تلاميذ المدارس و التثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب و تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ وشغل أوقات الفراغ في المجالات الفنية المختلفة.

