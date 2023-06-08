مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن بيان رابطة اللاعبين المحترفين .. فيديو



علق مجدي عبد الغني، رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق، على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، الخاص بأوضاع المحترفين في الدوري المصري.

قال مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بيان رابطة اللاعبين المحترفين من أرض الواقع، هذا الموضوع موجود في الدرجة الثانية بكثرة، والدوري الممتاز بدليل عقوبات الإسماعيلي وفاركو والزمالك التي نسمع عنها".

أضاف مجدي عبد الغني:" من المفترض ألا يصل هذا الكلام إلى الاتحاد الدولي، لو موجود لدينا لجان لحل تلك المشاكل، ولو تم تفعيل دور لجنة فض المنازعات لم نكن لنصل لهذه الأزمة".

أكد مجدي عبد الغني:" كلامي هيزعل ناس كتير، لكني أقول ما يمليه علي ضميري".

أوضح مجدي عبد الغني:" كان يصل لي رسائل من الاتحاد الدولي بوجود مشاكل مع لاعبين معينين، ثم أخاطب النادي من أجل حل تلك المشكلة، حدثت تلك الوقائع كثيرًا، الاتحاد الدولي خاطبني الأسبوع الماضي للاعب يدعى ديالو لديه مشكلة".

تابع:" اللاعب أجرى عملية جراحية وفشلت في مرة سابقة، والنادي رفض إجراء العملية، تدخلت بالفعل لإجراء تلك العملية لهذا اللاعب".

أشار مجدي عبد الغني:" كنت رئيس لجنة شئون اللاعبين من قبل ولم توجد مشاكل وقتها، أما الآن لا يتم حل أي مشكلة مطلقًا، نعمل بلوائح بالية، لابد من العمل بلوائح تطابق الاتحاد الدولي، استطعت تعديل اللوائح إلى أن وصلنا للائحة مطابقة تمامًا، لكنها موجودة الآن حبيسة الأدراج".

شدد:" القضية تستمر لثلاث أو أربع سنوات حاليًا، كان وقتي وقتًا ذهبيًا لحل المشاكل، وكنت أتواجد في اتحاد الكرة لحل تلك المشاكل".

أتم:" البيان سيجعل اللاعبين تريد ضمان حقوقها تمامًا وهذا سيثقل كاهل الأندية بالمزيد من الالتزامات المالية، وإما يأتي لاعب بورقتين، ويريد خداع النادي".

