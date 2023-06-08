عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن بيان رابطة اللاعبين المحترفين .. فيديو

صدى البلد


علق مجدي عبد الغني، رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق، على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، الخاص بأوضاع المحترفين في الدوري المصري.
قال مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بيان رابطة اللاعبين المحترفين من أرض الواقع، هذا الموضوع موجود في الدرجة الثانية بكثرة، والدوري الممتاز بدليل عقوبات الإسماعيلي وفاركو والزمالك التي نسمع عنها".
أضاف مجدي عبد الغني:" من المفترض ألا يصل هذا الكلام إلى الاتحاد الدولي، لو موجود لدينا لجان لحل تلك المشاكل، ولو تم تفعيل دور لجنة فض المنازعات لم نكن لنصل لهذه الأزمة".
أكد مجدي عبد الغني:" كلامي هيزعل ناس كتير، لكني أقول ما يمليه علي ضميري".
أوضح مجدي عبد الغني:" كان يصل لي رسائل من الاتحاد الدولي بوجود مشاكل مع لاعبين معينين، ثم أخاطب النادي من أجل حل تلك المشكلة، حدثت تلك الوقائع كثيرًا، الاتحاد الدولي خاطبني الأسبوع الماضي للاعب يدعى ديالو لديه مشكلة".
تابع:" اللاعب أجرى عملية جراحية وفشلت في مرة سابقة، والنادي رفض إجراء العملية، تدخلت بالفعل لإجراء تلك العملية لهذا اللاعب".
أشار مجدي عبد الغني:" كنت رئيس لجنة شئون اللاعبين من قبل ولم توجد مشاكل وقتها، أما الآن لا يتم حل أي مشكلة مطلقًا، نعمل بلوائح بالية، لابد من العمل بلوائح تطابق الاتحاد الدولي، استطعت تعديل اللوائح إلى أن وصلنا للائحة مطابقة تمامًا، لكنها موجودة الآن حبيسة الأدراج".
شدد:" القضية تستمر لثلاث أو أربع سنوات حاليًا، كان وقتي وقتًا ذهبيًا لحل المشاكل، وكنت أتواجد في اتحاد الكرة لحل تلك المشاكل".
أتم:" البيان سيجعل اللاعبين تريد ضمان حقوقها تمامًا وهذا سيثقل كاهل الأندية بالمزيد من الالتزامات المالية، وإما يأتي لاعب بورقتين، ويريد خداع النادي".
 

 

اتحاد الكرة الاتحاد الدولي الاعلامي هاني حتحوت الدوري المصري اللاعبين المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

مناطق تحت تأثير العاصفة الترابية.. 5 إجراءات عاجلة لـ المواطنين

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة: لاعب في قائمة المنتخب إيجابي منشطات

رئيسي يزور 3 دول في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل

بيراميدز يسعى لضم محمود حسن تريزيجيه

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 8-6-2023

دعاء نصف الليل.. 22 كلمة لا ترد للرزق والزواج وفك الكرب

أشرف زكي: دار المسنين مجانا.. وتكفل بتكاليف جميع المقيمين بها السلطان القاسمي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير يثير الجدل بتقدمه لامتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.. اعرف القصة

هؤلاء الممنوعون من تناول المشمش نهائيا.. تعرف عليهم

الجرأة والشحاتة السبب.. إطلالات جورى بكر بعد غلقها التعليقات على انستجرام

صورة لمومياء طفل تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ