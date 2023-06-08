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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"عبد الغني":محترفو الدوري المصري يلجأون للفيفا مباشرةً حال عدم الحصول على مستحقاتهم

صدى البلد

 

أكد مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين أن معظم أندية الدوري الممتاز المصري يعانون من أزمات مالية خاصة مع اللاعبين المحترفين في الفترة الأخيرة.

وقال مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"ما لا يعلمه الجميع أن محترفي الدوري المصري يلجأون للفيفا مباشرةً حال عدم الحصول على مستحقاتهم من أنديتهم".

وتابع:" جمعية اللاعبين المحترفين وقعت بروتوكول مع اتحاد الكرة ولم يتم تفعيله حتى الآن والأمور تسير إلى الاسوء ".

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