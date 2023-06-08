عبد الملك: قرار استبعاد أحمد الشناوي من معسكر المنتخب "منطقي"

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه ليس مندهشًا من استبعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز، من معسكر منتخب مصر، لكن ابتعاده كان قرارًا متوقعًا ومنطقيًا من جانب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "فيتوريا قام بإدخال عناصر شابة وواعدة للمستقبل القريب، ولكن هناك لاعبين جيدين، ومن الوارد استبعاد هشام صلاح من المعسكر، مع بقاء أحمد رمضان بيكهام وتواجده في المعسكر المقبل".

وأضاف: "فيتوريا شاهد محمود حمادة معه في التدريبات، وأعطى له الفرصة في المباريات، وهناك لاعبين جيدين سيكونوا مفاجأة له خصوصا بوبو ومحمد هلال، كما أن غنام محمد يقدم مستوى جيد في الفترة الماضية خلال بطولة الدوري".

وتابع: "أوسوريو بدأ يفهم لاعبي الزمالك، ومدى قدرتهم على الأداء في مراكز معينة".

وواصل: "أحمد زيزو كان قراره جيدا بعدم اخراج الكرة بعد سقوط لاعب الاتحاد السكندري، وهناك حالات عديدة مشابهة لما قام به لاعب الزمالك ولاعبين لا تقوم بإخراج الكرة للخارج".