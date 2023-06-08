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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: مهيب عبد الهادي يكشف إيجابية تحليل منشطات للاعب بالمنتخب.. والشرنوبي يوجه رسالة للجمهور بعد حذف كافة منشوراته

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بعد حذف جميع منشوراته.. أول رد فعل لمحمد الشرنوبي

شارك الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر ستوري حسابه الشخصي، بعدما حذف جميع منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر الشرنوبي من سيارته، وعلق: “صباح الفل وحشتوني”. 

 

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة: لاعب في قائمة المنتخب إيجابي منشطات

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، خبراً صادم للجمهور عبر برنامجه على شاشة ام بي سي.

وقال: "لاعب في قائمة المنتخب من الوجوه الجديدة ضمن اختيارات فيتوريا لسه عامل تحليل منشطات في برشلونة وعينته إيجابية والنادي بتاعه عارف وإدارة مكافحة المنشطات هنا عارفين !!". 

 

 

ارفع رأسك.. رسالة حتحوت لعلي معلول بعد ظهوره الحزين في التمرين

وجه الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، رسالة للاعب النادي الأهلي علي معلول، بعد تأثره من هدف الوداد بمباراة الذهاب الأفريقي.

‎وقال عبر برنامجه على شاشة صدى البلد: "ارفع راسك عندنا مباراة إياب وان شاء الله تكون من أسباب التتويج بالبطولة".

 

الفنان محمد الشرنوبي هاني حتحوت وسائل التواصل الإجتماعي

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