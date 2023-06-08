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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أول رحلة شارتر من سلوفاكيا وعلى متنها 176 سائحا

صدى البلد

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سلوفاكيا، على شركة طيران ايركايرو وعلى متنها 176 سائحا. 


وتعد هذه أول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من سلوفاكيا. 


وقامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين، وتوزيع الورود وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد (water salute).


يذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مرسى مطروح إلى 12 رحلة أسبوعيا من إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - صربيا، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.

 

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