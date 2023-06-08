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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع عقد أول ترخيص في مصر لنقل الركاب بالتطبيقات التكنولوجية مع سويفل

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد إصدار أول ترخيص في مصر لنقل الركاب باستخدام التطبيقات التكنولوجية بين  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل وشركة سويفل ويتضمن العقد إصدار الجهاز  للترخيص الخاص بشركة سويفل ومدته خمس سنوات- بعد استكمال الشركة لجميع الاشتراطات المتضمنة بقانون رقم 87 لعام 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لعام 2019، لتصبح سويفل هي أولى  الشركات التي  تحصل على الترخيص في مصر.هذا وقام بتوقيع العقد كل من المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمهندس مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع  يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع المستثمرين  وازالة كافة التحديات وخلق بيئة استثمار ايجابية  بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي في مصر مضيفاُ أن هذا التوقيع يجسد تفعيل قانون نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، و خطوة هامة لتنظيم عمل شركات النقل باستخدام  التكنولوجيا، و هو مايساهم  في جذب استثمارات أكبر لهذا القطاع الحيوي، و تطوير منظومة نقل المواطنين والحد من التكدسات المرورية، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوفير اماكن انتظار وذلك من خلال جذب شريحة كبيرة من ملاك السيارات الخاصة مشيدا بالتعاون بين  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، مؤكداً على أهمية مثل هذه الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

واشار الوزير أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يعد  أحد أهم آليات التطوير المؤسسي والتنظيمي لقطاع النقل البري ، والذي يعمل بدوره الفعال في تحقيق التنسيق والتخطيط المتكامل بين كافة وسائل النقل البري بهدف الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها لاستدامة كفاءتها ، و ذلك لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مشاريع النقل.

ومن جانبه أعرب ، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة النقل في تقنين عمل شركات النقل التشاركي، وإصدار التشريعات التي تنظم خدمات النقل المدعوم بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا حرص شركة سويفل على الالتزام باتباع الإجراءات التنظيمية والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، والتي تصب في صالح المستثمرين والمستهلكين لقطاع النقل بشكل عام. وأضاف أن سويفل ملتزمة بتلبية احتياجات السوق المصري من توفير خدمات نقل مميزة بتكلفة مقبولة لقطاع كبير من المواطنين ، وستواصل  توسعها وزيادة استثماراتها بما يتناسب مع متطلبات السوق.

جدير بالذكر، أن سويفل  هي شركة متخصصة في تقديم حلول النقل الجماعي القائمة على التكنولوجيا، وتقدم خدمة إدارة النقل للأفراد والشركات والحكومات، كما توفر منصة الشركة بدائل مميزة لوسائل النقل العام لغير القادرين علي تكاليف وسائل النقل الخاصة  من خلال حجز رحلاتهم  عن طريق تطبيق خاص سهل الاستخدام، مزود بخيارات دفع متنوعة.

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