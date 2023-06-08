تدفق كتل من الحمم.. أنشط بركان في العالم يثور مُجددًا بشكل مفاجئ

ثار بركان “كيلويا”، اليوم الخميس، وهو أحد أنشط البراكين على الكوكب، على ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وأظهرت صور شقوقًا في قلب البركان الذي ينشط من حين لآخر، مع تدفق كتل من الحمم البركانية المنصهرة من البحيرة في قاع فوهته.. وقد صنّف علماء البراكين هذا الثوران على أنه “ديناميكي”، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.

وأوضح علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنهم بدأوا رصد نشاط في وقت مبكر من صباح الأربعاء داخل محيط حديقة هاواي الوطنية للبراكين.



وأشارت الهيئة: “إلى أن مستويات مرتفعة من الغازات البركانية هي مصدر القلق الرئيسي لأن آثار هذا الخطر قد تصل إلى مناطق بعيدة بسبب الرياح”.



وأضافت الهيئة أن ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان “سيتفاعل في الغلاف الجوي ويخلق ضبابًا وسينتشر إلى ما بعد كيلويا".