شوبير: كولر مدرب كبير.. والأهلي جاهز لحصد اللقب الأفريقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحضيرات النادي الأهلي لخوض مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "كانت هناك محاضرة فنية في مران الأهلي أمس، سعى خلالها المدير الفني لشرح بعض الأمور التي حدثت في لقاء الذهاب".

وأضاف: "المدير الفني اتجه نحو إقامة تقسيمة من 3 فرق في مران الأهلي، وكان هناك التزام قوي من جانب كل العناصر لحصد اللقب".

وتابع: "مارسيل كولر مدير فني كبير، ونجح في وضع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجاوز العديد من الأندية مثل الهلال السوداني والرجاء والترجي، كما ساهم في تواجد جميع عناصر الفريق الأحمر في منتخب مصر".