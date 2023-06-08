البرلمان العربي يدين قيام جماعات مسلحة بالتخريب في مبنى سفارة السعودية بالخرطوم

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث بمبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في بيان له، إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفض البرلمان العربي التام لجميع أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها.

كما دعا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

