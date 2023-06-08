أخبار التكنولوجيا|سناب شات تعلن فرض ضريبة على مستخدميها في مصر.. تحذيرات من أسوأ 10 تطبيقات على أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

تشتهر Teclast بأجهزة اللابتوب وأجهزة التابلت ذات الأسعار المعقولة.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

تعرف العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية ، OnePlus و Oppo و Realme تندرج تحت BBK Electronics. ومع ذلك يبدو أن هذا يتغير الآن حيث يبدو أن الكيان الأم يقوم بإنشاء كل من هذه الشركات على أنها فردية تمامًا.

اشتهرت شركة إنفينيكس Infinix أنها تحاول إرضاء محبيها من خلال هواتف رخيصة الثمن، لكن مع مواصفات مناسبة في ذات الوقت، ومن أفضل لهذه الهواتف هي هاتف Infinix Smart 7 ، الذي تنافس به الشركة بشدة شركات مثل سامسونج وشاومي.

خاصية جديدة في واتساب هتخليك تبعت الصور بأعلى جودة HD.. الطريقة هنا

يعد تطبيق واتساب Whatsapp هي إحدى منصات المراسلة الرائدة في العالم ، وبعد سنوات لا حصر لها من إرسال صور منخفضة الجودة عبر التطبيق ، تعمل الشركة أخيرًا على تحسين تجربة المستخدم لمشاركة الصور بأحدث إصداراتها التجريبية.

أعلن تطبيق تسجيل وبث الرسائل المصورة “سناب شات” Snapchat عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدمات الأبلكشين في مصر بنسبة 14% وذلك اعتبارا من 22 يونيو الجاري.

حذر باحثو الأمن الإلكتروني مالكي هواتف أندرويد، من أكثر من 10 تطبيقات يتم استهدافها وحقنها ببرامج ضارة تعمل على سرقة أموالهم عبر التطبيقات البنكية.

تعتزم شركة سامسونج Samsung، الإعلان عن أحدث إصدار من أحد أفضل الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip 5، هذا الصيف خلال حدث Galaxy Unpacked الثاني لعام 2023.