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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|سناب شات تعلن فرض ضريبة على مستخدميها في مصر.. تحذيرات من أسوأ 10 تطبيقات على أندرويد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

خصم 12 ألف جنيه.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج ونوكيا

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

 

أحدث وأرخص تابلت في العالم بـ 2000 جنيه فقط

تشتهر Teclast بأجهزة اللابتوب وأجهزة التابلت ذات الأسعار المعقولة. 

 

خصم 47% على موبايل Oppo Find الرائع

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

 

مفاجأة صادمة .. انفصال شركات Oppo وRealme وOnePlus

تعرف العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية ، OnePlus و Oppo و Realme تندرج تحت BBK Electronics.  ومع ذلك يبدو أن هذا يتغير الآن حيث يبدو أن الكيان الأم يقوم بإنشاء كل من هذه الشركات على أنها فردية تمامًا.

 

بـ 2775 جنيها فقط.. اشتري أحدث موبايل Infinix للغلابة

اشتهرت شركة إنفينيكس  Infinix أنها تحاول إرضاء محبيها من خلال هواتف رخيصة الثمن، لكن مع مواصفات مناسبة في ذات الوقت، ومن أفضل لهذه الهواتف هي هاتف Infinix Smart 7 ، الذي تنافس به الشركة بشدة شركات مثل سامسونج وشاومي.

 

خاصية جديدة في واتساب هتخليك تبعت الصور بأعلى جودة HD.. الطريقة هنا

يعد تطبيق واتساب Whatsapp هي إحدى منصات المراسلة الرائدة في العالم ، وبعد سنوات لا حصر لها من إرسال صور منخفضة الجودة عبر التطبيق ، تعمل الشركة أخيرًا على تحسين تجربة المستخدم لمشاركة الصور بأحدث إصداراتها التجريبية.  

 

خدمات سناب شات برسوم ضريبية بعد كده.. ما الحكاية؟

أعلن تطبيق تسجيل وبث الرسائل المصورة “سناب شات” Snapchat عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدمات الأبلكشين في مصر بنسبة 14% وذلك اعتبارا من 22 يونيو الجاري.

 

هتسرق فلوسك.. تحذيرات من أسوأ 10 تطبيقات على أندرويد

حذر باحثو الأمن الإلكتروني مالكي هواتف أندرويد، من أكثر من 10 تطبيقات يتم استهدافها وحقنها ببرامج ضارة تعمل على سرقة أموالهم عبر التطبيقات البنكية.

 

هاتف سامسونج المنتظر.. كل ما تريد معرفته Galaxy Z Flip 5

تعتزم شركة سامسونج Samsung، الإعلان عن أحدث إصدار من أحد أفضل الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip 5، هذا الصيف خلال حدث Galaxy Unpacked الثاني لعام 2023.

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