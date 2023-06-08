هوايات الفنانين| أحمد رمزي يهوي المطبخ.. يتميز بطهي محشي الكرنب

لكل فنان وفنانة، هواية بعيدة عن التمثيل، لم يعرف الكثيرون عنها شيئًا، ويمارسها في أوقات فراغه، بعيدًا عن أعين الجمهور، وهو ما حدث مع الفنان أحمد رمزي، الذي كان يعشق هواية الطبخ، وطهي الطعام، داخل مطبخه الخاص.

أحمد رمزي: هوايتي دخول المطبخ

وكشف أحمد رمزي في برنامج «ساعة صفا»، أنه يحب طهي الطعام، ومن هواياته دخول المطبخ منذ فترة الأربعينيات، وقت إن كان يعيش في «العجمي» بالإسكندرية، وحكى عن أصعب الأطعمة التي يعتقد الناس أنها سهلة، قائلا: «الخضار المسلوق، لأنه يحتاج إلى دقة في اختيار الخضار الطازج ليبدو رائعًا، وأنا بحب الفيله، وده لازم لما يتحط في الطاسة محدش يلمسه، وأنا بروح كل المطاعم مفيش مطعم يعرف الحكاية، لكن بره مصر الموضوع حكاية تانية».

رمزي: بعمل محشي كرنب أشطر من سيدات كتير

وأكمل: «بعمل محشي كرنب، أفضل من سيدات كتير، لأنها الأكلة المفضلة بتاعة ليلى بنتي، وأنا بعرف أعمل كل حاجة، ديك رومي، أي حاجة».

أحمد رمزي وسيم السينما

أحمد رمزي، ممثل مصري اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية، وتعتبر حكاية دخول أحمد رمزي مجال التمثيل في السينما من الحكايات الغريبة التي لا تخلو من الطرافة، حيث أن الفتى رمزي منذ نعومة أظافره وهو يحلم بسحر السينما خاصة عندما وصل إلى مرحلة الشباب وشعر بذاته جديرًا بهذا الشرف.

ولقد كانت علاقة الصداقة التي تربطه بـعمر الشريف الذي كان يهوى السينما هو الآخر من العوامل التي رسخت الفكرة في ذهنه، وكان هناك لقاء دائم بين رمزي وعمر وشخص آخر في جروبي وسط البلد وفي أحد هذه اللقاءات التقى هذا الثلاثي بالمخرج يوسف شاهين الذي يسأل عمر ورمزي أسئلة عديدة وظل رمزي يحلم بفكرة السينما وتوقع أن يسند له شاهين دورًا، ولكنه فوجئ في أحد الأيام بصاحبه عمر الشريف يخبره أن شاهين اختاره ليكون بطل فيلمه الجديد صراع في الوادي، وكان ذلك عام 1954، وصدم رمزي لكنه لم يحزن لأن الدور ذهب لصديقه عمر، فظل الحلم يراوده وعندما أسند يوسف شاهين البطولة الثانية في نفس العام لـعمر الشريف في فيلم شيطان الصحراء ذهب معهم رمزي وعمل كواحد من عمال التصوير حتى يكون قريبًا من معشوقته السينما.

وفي ليلة عندما كان جالسًا في صالة البلياردو كعادته لمحه المخرج حلمي حليم ولاحظ سلوكه وتعبيراته فعرض عليه العمل معه في السينما وسعد جدًا بذلك، وكانت أول بطولة له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955 والطريف أن البطولة كانت مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ لينطلق أحمد رمزي بعدها في سماء الفن.

ولقد قدم أعمالًا هامة عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينات أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم حيث كان من هواة الرياضة، وتوالت أدوار وأعمال رمزي التي بلغ عددها 100 فيلم في مدة 20 عامًا هي عمره السينمائي الذي أنهاه أول مرة في منتصف عقد السبعينات بعد انتهائه من تصوير فيلم «الأبطال» مع فريد شوقي.