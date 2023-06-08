بـ صورة لافتة| تعليق خالد الغندور قبل مباراة المنتخب أمام غينيا

دعم الإعلامي خالد الغندور منتخب مصر ، في مباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.

ونشر الغندور صورة له بتيشرت منتخب مصر وعلق قائلا :" كلنا مع مصر".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو، واللاعبون هم :



محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

هشام صلاح

أحمد رمضان بيكهام

ياسر إبراهيم

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

مهند لاشين

حمدي فتحي

غنام محمد

محمود حمادة

أحمد سيد زيزو

محمد هلال

محمد رضا بوبو

محمد صلاح

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

محمود كهربا

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد